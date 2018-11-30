Россия и Китай намерены развивать театральный туризм

МОСКВА, 30 ноя ‒ РИА Новости. Китайские и российские театральные школы намерены расширять образовательное, творческое и туристическое взаимодействие. Об этом стало известно в ходе видеомоста Москва – Пекин "Международное сотрудничество в современном театральном искусстве", который состоялся в пятницу, 30 ноября в МИА "Россия сегодня".

Руководитель отдела международных связей Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Плюснина отметила, что российское театральное сообщество придает большое значение дружбе и сотрудничеству с коллегами из КНР: партнерами ГИТИСа являются Центральная академия драмы (Китай) и Шанхайская театральная академия. Она также напомнила, что в 2017 году вуз вошел в Международный альянс театрального образования (World Theatre Education Alliance).

По ее словам, институт намерен расширять участие китайских студентов в Летних школах ГИТИСа. "Это очень продуктивная форма взаимодействия: в течение двух недель студенты не только обучаются у российских мастеров, но и посещают наши театры и музеи", ‒ добавила она, подчеркнув, что, как правило, после таких Летних школ иностранные студенты поступают в российский театральный вуз.

Главный режиссер Театра кукол им. С. В. Образцова Борис Константинов отметил, что с удовольствием открыл бы двери театра для китайских туристов, подчеркнув, что в Москве 46 театров кукол. Кроме того, он выразил мнение, что и России было бы интересно понять "восточный взгляд на хрупкий мир кукольного театра". "В Китае сильна восточная традиция театра кукол, а наша школа ближе к западной традиции. Такой синтез всегда хорош, потому что наш театр ‒ театр кукол ‒ синтетический: в нем есть и танец, и речь, и фехтование, и умение оживить неживое", ‒ добавил режиссер.

Представители театрального сообщества Китая в ходе прямого включения рассказали, что в Пекине накоплен опыт театрального туризма, но пока он охватывает лишь Францию и не распространяется на Россию. При этом китайские эксперты подчеркнули, что у России огромный театральный потенциал.

Напомним, что 2019 год объявлен в РФ Годом театра. В рамках этого события старейший театральный вуз России, который 140 лет готовит режиссеров, актеров и других профильных специалистов, планирует принять участие в международном студенческом фестивале театрального искусства "Станиславский. Начало", а также в международном конкурсе молодых хореографов имени Захарова "Мария" и многих других мероприятиях.