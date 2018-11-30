ДУШАНБЕ, 30 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. ЮНЕСКО включила искусство вышивания чакана в Таджикистане в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщил РИА Новости в пятницу представитель национальной комиссии Таджикистана по делам ЮНЕСКО.

"Решение об этом было принято в ходе ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которое проходит в Порт-Луи (Республика Маврикий)", — сказал он.

Чакан представляет собой вышивание узоров, цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях и издревле используется для украшения одежды и домашнего текстиля. Для этого узора используются разноцветные шерстяные нити, изготовленные вручную. Куртаи чакан (платье "чакан") — широкое платье, украшенное ручной вышивкой, сотни лет является национальной одеждой женщин горных районов Таджикистана. Среди множества узоров, которыми декорируется чакан, по сей день можно встретить элементы и символы, связанные с культурой доисламского периода истории таджиков. В Таджикистане также популярны сюзани (покрывала) и тюбетейки с узором и вышивкой чакан. Эта вышивка сейчас популярна во всем мире, ее используют в качестве аксессуара многие модные дома.

Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошел "оши палав"(плов) как "традиционное блюдо и его социально-культурный контекст в Таджикистане".