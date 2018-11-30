Руденя: колокольню в Калязине отреставрируют

ТВЕРЬ, 30 ноя — РИА Новости. Калязинскую колокольню, которую называют в народе затопленной, отреставрируют, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Колокольня Никольского собора является памятником истории и архитектуры на искусственном острове в Угличском водохранилище возле города Калязине. Ее соорудили в 1800 году. Высота колокольни достигает 74,5 метров. В XX веке при создании Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления, собор разобрали, а колокольню оставили как маяк. В конце 1980-х годов фундамент колокольни укрепили и создали искусственный остров с причалом для лодок. В 2007 году в колокольне была совершена божественная литургия. Два года назад в колокольне установили пять новых колоколов.

"Мы готовы отреставрировать колокольню за счет областных средств. На средства федерального бюджета разработана проектно-сметная документация. Колокольня — важный видовой объект Тверской области, который привлекает много туристов", — сказал Руденя на встрече с ветеранским активом Калязина.

Предполагается, что в список работ будут в том числе включены работы по укреплению основания памятника, реставрация внешних стен.

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