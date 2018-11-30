Новый городской центр культуры открылся в Каргополе

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноя — РИА Новости. Новый городской центр культуры открыт в Каргополе; проект реализован благодаря участию Архангельской области в федеральной программе строительства культурных объектов в малых городах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадь культурного центра составляет 1440 квадратных метров. Здесь есть зрительный зал на 320 мест, несколько репитиционных залов, душевые. Для маломобильных групп населения в здании установлен лифт. В кинозале для них также предусмотрены места, куда можно поставить инвалидную коляску.

Здание прежнего дома культуры в Каргополе было построено еще в XIX веке.

Сегодня под крышей центра работают 14 клубных объединений: фольклорный ансамбль "Олонецкая губерния", вокальная группа "Хорошее настроение", танцевальный коллектив "Грация", мужской хор, народный театр. В планах — создать изостудию и детский театр. Предполагается, что заниматься в центре смогут порядка тысячи человек.

"То, что в Каргополе появился такой объект, — значимое событие. Понятно, что душой центра станут люди, которые будут здесь творить. Мы открываем окно возможностей для всех, кто связывает свое будущее с этой территорией. При этом задаём высокий стандарт качества услуг", — цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Глава региона добавил, что в планах области — продолжать строительство подобных объектов при поддержке федерального центра. Следующий культурный центр в ближайшее время построят в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района. На очереди — дом культуры в поселке Пинега.

Другие новости региона читайте здесь >>