Главный приз российского Фестиваля уличного кино присудили фильму "Взятка"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Победителем российского Фестиваля уличного кино стал короткометражный фильм "Взятка" Алексея Харитонова, ему вручили приз в виде фонаря — символа смотра, передает корреспондент РИА Новости.

Пятый ежегодный Фестиваль уличного кино проходил с июня по сентябрь в России. Юбилейный смотр лучших российских короткометражек посетили более 450 тысяч зрителей в 823 городах и населенных пунктах, он стал самым массовым в мире просмотром кино под открытым небом. По итогам фестиваля судьи выбрали девять претендентов на главный приз. Торжественная церемония награждения состоялась в среду в Люмьер-холле в Москве.

"Главная штука нашего фестиваля — это фонарь. Мы решили первому месту подарить классный стилизованный фонарь. Он такой один, такого больше нет нигде. Это для фильма "Взятка", — сказал генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.

По словам продюсера, зрителям перед показами в разных городах выдавали фонарики, которые они зажигали, чтобы проголосовать за понравившийся фильм.

"Спасибо огромное, спасибо продюсерам, которые поверили в нашу "Взятку". Очень хочется поблагодарить не только продюсеров, но и актеров, которые согласились сыграть в дебютном фильме. Мы больше всего хотели этот приз", — сказал режиссер фильма.

В картине снялись известные актеры Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Николай Ковбас, Сергей Анненков и Александр Ревенко. По сюжету герой предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело о взятке.

Незадолго до закрытия команда фестиваля запустила конкурс для молодых режиссеров с главным призом в 1 миллион рублей. В течение месяца любой желающий мог снять короткометражку и подать заявку на официальном сайте проекта. Победителем стал фильм "Жить" Ивана Семененко.

Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости — флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня".