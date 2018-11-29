Главный приз российского Фестиваля уличного кино присудили фильму "Взятка"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Победителем российского Фестиваля уличного кино стал короткометражный фильм "Взятка" Алексея Харитонова, ему вручили приз в виде фонаря — символа смотра, передает корреспондент РИА Новости.
"Главная штука нашего фестиваля — это фонарь. Мы решили первому месту подарить классный стилизованный фонарь. Он такой один, такого больше нет нигде. Это для фильма "Взятка", — сказал генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.
По словам продюсера, зрителям перед показами в разных городах выдавали фонарики, которые они зажигали, чтобы проголосовать за понравившийся фильм.
"Спасибо огромное, спасибо продюсерам, которые поверили в нашу "Взятку". Очень хочется поблагодарить не только продюсеров, но и актеров, которые согласились сыграть в дебютном фильме. Мы больше всего хотели этот приз", — сказал режиссер фильма.
Незадолго до закрытия команда фестиваля запустила конкурс для молодых режиссеров с главным призом в 1 миллион рублей. В течение месяца любой желающий мог снять короткометражку и подать заявку на официальном сайте проекта. Победителем стал фильм "Жить" Ивана Семененко.
Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости — флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня".