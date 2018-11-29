Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) отменил свои выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново после инцидента с правоохранительными органами, сообщил исполнитель на странице "ВКонтакте".

"Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Забукировать другие даты в этом году мы не можем — они все заняты. Так что Вологда, Ярославль, Нижний, Волгоград, Саратов, Иваново — увидимся в следующий раз", — написал рэпер.

По его словам, концерты в Москве, Петербурге, Архангельске отменены не будут.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

В понедельник его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточно тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом.