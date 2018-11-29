Власти Москвы рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц имени Говорухина

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении одной из столичных улиц имени режиссера Станислава Говорухина.

Ранее на встрече с членами ОНФ президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об увековечивании памяти режиссера Станислава Говорухина.

"Рекомендовать правительству Москвы… рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной Станиславу Говорухину… присвоить имя Станислава Говорухина одной из улиц города Москвы", — говорится в тексте указа, размещенном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин, отметив большой вклад режиссера в развитие отечественного кинематографа, постановил правительству "РФ учредить начиная с 2019 года 10 персональных стипендий имени Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета" ВГИКа и определить порядок их назначения.

Также, согласно указу, министерству культуры предстоит обеспечить производство документального фильма, посвященного памяти Говорухина.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Конец прекрасной эпохи". Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни.