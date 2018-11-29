Более 20 тысяч детей приняли участие в программе "Моя Россия-2018"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Более 20 тысяч российских школьников в 2018 году приняли участие в национальной программе детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", которая успешно работала пять лет на территории 30 субъектов РФ, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"В 2018 году в проекте приняли участие более 20 тысяч детей. Буквально на прошлой неделе по маршруту отправилась последняя в этом году группа детей", — сказала замминистра на пресс-конференции "Моя Россия — 2018".

По словам Яриловой, сейчас идёт формирование программы на следующий год.

"Базовыми у нас остаются Москва и Санкт-Петербург, какие регионы останутся в программе, мы поговорим позже, но в обязательном порядке это будет Дальний Восток. Очень хорошо в этом году впервые принимала детей Бурятия, и у нас есть мысли о том, чтобы этот регион продолжил принимать детей в следующем году. Это будут центральные регионы нашей страны и города Золотого кольца России, это будет Северо-Запад страны — всего будет порядка 12-14 маршрутов", — рассказала замминистра.

На реализацию этой программы государством ежегодно тратится порядка 300 миллионов рублей, отметила она.