ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга провела профилактическую беседу с менеджером группы IC3PEAK о мерах безопасности во время концерта коллектива, речи об отмене выступления не идет, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
"С представителем группы была проведена профилактическая беседа с целью соблюдения мер безопасности во время проведения массового мероприятия. Это обычная практика. Об отмене концерта речи не идет, он состоится", — сказал собеседник агентства.
По данным радиостанции "Эхо Москвы", на минувшей неделе концерт IC3PEAK был сорван в Казани — спустя 40 минут после его начала в клуб пришли полицейские. До этого под угрозой срыва было выступление группы в Нижнем Новгороде.
В среду стало известно, что концерт IC3PEAK, который должен был состояться в Новосибирске в лофт-парке "Подземка" 1 декабря, также отменен.
В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.