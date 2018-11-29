ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга провела профилактическую беседу с менеджером группы IC3PEAK о мерах безопасности во время концерта коллектива, речи об отмене выступления не идет, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

Концерт группы IC3PEAK должен пройти 29 ноября в Екатеринбурге

"С представителем группы была проведена профилактическая беседа с целью соблюдения мер безопасности во время проведения массового мероприятия. Это обычная практика. Об отмене концерта речи не идет, он состоится", — сказал собеседник агентства.

По данным радиостанции "Эхо Москвы", на минувшей неделе концерт IC3PEAK был сорван в Казани — спустя 40 минут после его начала в клуб пришли полицейские. До этого под угрозой срыва было выступление группы в Нижнем Новгороде.

Выступление коллектива в Перми, назначенное на 27 ноября, также не состоялось после того, как организаторы трижды сменили площадку. Организатор концерта группы сообщил, что городские власти якобы рекомендовали отменить выступление ввиду суицидальной направленности песен коллектива. Между тем в мэрии Перми заявили, что концерт никто не запрещал.

В среду стало известно, что концерт IC3PEAK, который должен был состояться в Новосибирске в лофт-парке "Подземка" 1 декабря, также отменен.

В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.