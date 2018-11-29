Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об увековечивании памяти режиссера Станислава Говорухина.

"Не могу не вспомнить о человеке, который много сделал для становления Общероссийского народного фронта, имея в виду Говорухина Станислава Сергеевича. Сегодня мною подписан указ об увековечивании его памяти — ну, почитаете, увидите, что предлагается сделать. Он был очень талантливый, если не гениальный человек, и очень светлый, и с ярко выраженной гражданской позиции, настоящий патриот нашей родины", — сказал Путин на встрече с членами ОНФ.