В Лос-Анджелесе Хабенский представил "Собибор" членам оскаровской Академии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Константин Хабенский представил свою режиссерскую и сценарную работу — военную драму "Собибор" членам оскаровской Академии в Музее Холокоста в Лос-Анджелесе, сообщили РИА Новости в пресс-службе фильма.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях и рассказывает о восстании заключенных нацистского лагеря смерти в Восточной Польше, которое возглавил военнопленный лейтенант Александр Печерский. Ранее организаторы "Оскара" сообщили, что картина Хабенского вошла в число 87 претендентов на премию в категории "лучший фильм на иностранном языке". Права на демонстрацию картины приобрела американская компания Samuel Goldwyn Films.

"Символично, что показ фильма прошел именно в лос-анджелесском Музее Холокоста, где хранится модель Собибора, созданная бывшим узником лагеря Томасом Блаттом. В 1970-1980-е годы Томас Блатт был одним из основных двигателей процесса мемориализации героев Собибора в США, Польше и других странах. Он несколько раз приезжал в СССР и встречался с Александром Печерским", — говорится в сообщении пресс-службы.

В показе художественного фильма приняли участие режиссер фильма и исполнитель главной роли Константин Хабенский, продюсер картины Эльмира Айнулова и глава фонда Александра Печерского Илья Васильев. Знаменитый актер, лауреат премии "Оскар" Ричард Дрейфус был ведущим вечера.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине. Помимо Константина Хабенского в фильме снимались, в частности, Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи. —0-