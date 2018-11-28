Актриса Чулпан Хаматова рассказала об общении с Путиным

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова призналась, что во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным не поняла, какой он человек, но в любом случае не стала бы обсуждать его личные качества на публике.

Хаматова и журналистка Катерина Гордеева в среду представили в рамках ярмарки non/fictio№ книгу "Время колоть лед". Некоторые фрагменты книги посвящены участию актрисы в президентской кампании 2012 года и ее общению с президентом. Тогда она приняла участие в записи ролика в поддержку Владимира Путина, после чего на нее обрушился шквал критики.

"Все мои друзья говорят, что я не умею разбираться в людях… Я не знаю, какой он человек. Я человеческие качества не буду обсуждать ни при каких обстоятельствах — я их не знаю. Я не знакома с человеком Владимиром Путиным, я знакома с (его) поступками… Я все равно понимала, что общалась с президентом, с функцией, которая может помочь изменить какой-то вопрос", — сказала Хаматова, отвечая на вопрос ведущего о том, какое впечатление произвел на нее президент.