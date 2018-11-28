МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя Александра Солженицына, запустили в Москве в городском пассажирском навигаторе "Мосгорпасс" к столетию со дня рождения писателя, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына в приложении "Мосгорпасс" появилась новая экскурсия. Маршрут "11 мгновений Солженицына: адреса писателя и его героев в Москве" позволяет увидеть Москву глазами лауреата Нобелевской премии по литературе и вспомнить столицу, представленную на страницах его произведений", — сообщили агентству в департаменте.

Как рассказали в пресс-службе, маршрут объединяет 11 адресов, среди них — Лубянская тюрьма, где в 1945 году в течение трех месяцев шли допросы Солженицына, здание Госдумы на Охотном ряду, где писатель обратился к депутатам в октябре 1994 года, дом на Тверской улице, где Александр Исаевич жил со своей семьей в начале 1970-х годов прошлого века и высотка на Котельнической набережной, в которой проживал главный редактор журнала "Новый мир" Александр Твардовский – человек, благодаря которому страна увидела "Один день Ивана Денисовича".

"Вместе с адресами самого Солженицына экскурсия предлагает увидеть дома, где переплетается реальная жизнь писателя и истории его героев. Например, дом на площади Гагарина, который строил сам Солженицын, а в романе "В круге первом" строит его герой — заключенный Нержин. Чтобы познакомиться с этими и другими адресами нужно открыть мобильное приложение "Мосгорпасс". Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play", — пояснили в пресс-службе департамента.

"Мосгорпасс" — городской пассажирский навигатор. Он помогает всем, кто выбрал общественный транспорт добраться до нужного места в Москве быстрее, комфортнее и дешевле, чем на автомобиле. Отличительные особенности приложения — отображение автобусов и другого наземного транспорта в реальном времени, расчет шагов, общение с попутчиками и возможность пополнения баланса карты "Тройка".