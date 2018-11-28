Элтон Джон отменил концерты в США из-за воспаления уха

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон отменил несколько концертов в штате Флорида из-за воспаления уха, сообщают в Twitter площадки, где должны были пройти его выступления.

Во вторник певец отменил концерт в Орландо. "С сожалением мы сообщаем, что из-за воспаления уха Элтон Джон не сможет выступить сегодня", — сообщает спортивно-развлекательный комплекс Эмвей-центр в Twitter. Отмечается, что дата нового концерта в Орландо будет объявлена "в ближайшем будущем".

Как отмечает издание Billboard, об отмене концерта стало известно за 20 минут до начала.

Площадка Амали-арена в городе Тампа также сообщила, что концерта певца, запланированный на среду 28 ноября, будет отложен в связи с предписанием врача.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.