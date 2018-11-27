Песни Элджея носят антиобщественное содержание, считают в Якутии

ЯКУТСК, 27 ноя — РИА Новости. В министерстве по физической культуре и спорту Якутии считают, что песни рэпера Элджея, который ранее отменил выступление в Якутске, носят антиобщественное содержание и могут привести к удару по моральным и нравственным ценностям общества.

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) находится в туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Двадцать восьмого ноября должен был состояться его концерт в Якутске, однако он был отменен. Позже представители артиста сообщили, что решение об отмене концерта было принято из-за того, что Элджей получал угрозы.

"Имя Элджея популярностью пользуется у некоторой части молодежной среды. Элджей известен исполнениями песен антиобщественного содержания, характерны слова нецензурной брани. Подобная никем не контролируемая, открытая и свободная пропаганда, противоречащая здоровому образу жизни в обществе, особенно среди детей и молодежи, может привести со временем к непоправимому удару по моральным и нравственным ценностям современного общества. И, совсем не исключено, наше будущее окажется в опасности", — говорится в сообщении министерства.

В сообщении также говорится, что заместитель министра спорта Якутии Семен Чердонов провел встречу с общественностью, на которой сообщил об отмене концерта Элджея.

"Таким образом, концерта Андрея Узенюка — Элджея не будет. Ответственность по проданным билетам несут организаторы", — говорится в заявлении.