В Кремле Путин вручает госнаграды деятелям культуры и спорта

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды деятелям культуры и спорта, среди них артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усманов.

Звание героя России и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присуждено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. "За проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полета звание героя России и почетного звания летчик-космонавт Российской Федерации удостоен Сергей Николаевич Рыжиков", — отметил Путин.

Ордена за заслуги перед Отечеством I степени президент на сегодняшней церемонии вручит певцу Льву Лещенко и актрисе Инне Чуриковой, председателю общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борису Громову и президенту "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.

"Этот институт (Курчатовский), его экспериментальные возможности и результаты исследования в области физики имеют мировое признание", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград.

Кремль объединяет большой бизнес и большую науку. Физик Ковальчук обрёл знакомство с Усмановым pic.twitter.com/58ai33dogU — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.

​

Ордена за заслуги перед Отечеством II степени из рук президента получат главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и актер Александр Збруев. Вице-президент "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и бизнесмен Алишер Усманов удостоены Орденов за заслуги перед Отечеством III степени.

Путин добавил, что 30-летие вывода советских войск из Афганистана неразрывно связано с именем героя Советского Союза Бориса Громова. "Боевой генерал, он по праву олицетворяет честь достоинство российского офицерства, многое делает для поддержки своих боевых товарищей и всех ветеранов", — уточнил президент.