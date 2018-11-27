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Культура

Продюсер фестиваля уличного кино рассказал об особенностях мероприятия

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© Фото : пресс-служба Фестиваля уличного киноФестиваль уличного киноФестиваль уличного кино
© Фото : пресс-служба Фестиваля уличного кино

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фестиваль уличного кино-2018 можно назвать самой сильной подборкой за последние пять лет, считает генеральный продюсер проекта Александр Щеряков.

Пятый ежегодный Фестиваль уличного кино проходил с июня по сентябрь в России. По данным организаторов, юбилейный смотр лучших российских короткометражек посетили более 450 тысяч зрителей в 823 городах и населенных пунктах, он стал самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. Итоги были подведены 17 октября, было выбрано девять претендентов на главный приз. Победитель будет объявлен в среду, 28 ноября, на закрытии фестиваля.

"У нас в этом году очень сильная подборка. Самая сильная за последние пять лет. Это было достаточно предсказуемо, учитывая, что мы растем. Если раньше нужно было убеждать режиссеров, чтобы они нам отправили фильмы, то сейчас они нам сами отправляют фильмы на премьеру. То есть, выбирая между нами и "Кинотавром", или кинофестивалем "Короче", условно, они выбирают, в первую очередь нас. Это не потому, что их работы недостойны участия в "Кинотавре". Наоборот, это очень сильные работы", — рассказал Щеряков РИА Новости.

По его словам, в этом году из девяти лент три можно смело назвать открытием фестиваля. "Все девять работ очень хорошие. Но есть те, которые точно будут круто приняты зрителем. Это талантливые ребята. Дайте им денег сейчас, они снимут полный метр, который соберет кассы точно", — говорит продюсер фестиваля.

Участие в фестивале может стать отличной возможностью для будущих режиссеров, по мнению Щерякова, они привлекают внимание широкой публики к новым работам. "Мы даем режиссерам внимание публики. В этом и есть наша отличительная черта — мы не показываем работы какому-то ограниченному количеству людей в зале, мы даем их большому числу людей", — говорит генеральный продюсер.

Он напомнил, что фаворитом фестиваля в 2015 году стал режиссер Алексей Нужный с короткометражкой "Петух". Спустя три года молодой участник стал режиссером российского комедийного фильма "Я худею", который собрал 630 миллионов рублей в российском прокате в 2018 году, отметил продюсер.

© Фото : пресс-служба Фестиваля уличного киноФестиваль уличного кино
© Фото : пресс-служба Фестиваля уличного кино
Фестиваль уличного кино

По мнению Щерякова, участие в Фестивале стало отличным подспорьем для будущего режиссера. "Я не говорю, что это благодаря нам. Но есть ощущение, что мы стали подспорьем. Его короткометражный фильм "Петух" очень хорошо восприняли зрители, публика оценила, все за него голосовали. А в этом году Алексей уже выстрелил со своим замечательным фильмом "Я худею", — пояснил он.

Всемирный фестиваль уличного кино
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля уличного кино
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В будущем руководитель проекта рассчитывает на привлечение к Фестивалю уличного кино знаменитых продюсеров и надеется на участие в нем деятелей кино и журналистов.

В преддверии закрытия команда фестиваля также запустила конкурс для молодых режиссеров с главным призом в 1 миллион рублей. В течение месяца любой желающий мог снять короткометражку и подать заявку на официальном сайте проекта, снято более 200 фильмов.

Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня".

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