Медведев поздравил Бориса Гребенщикова с 65-летием

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием поэта, композитора, основателя и художественного руководителя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, отметив его жажду риска и внутреннюю свободу.

"Отечественную рок-музыку невозможно представить без легендарной группы "Аквариум", которую Вы создали более 45 лет назад. К числу поклонников Вашего творчества относят себя люди самых разных поколений, живущие в России и далеко за ее пределами. Их миллионы – и каждый находит в Ваших песнях и стихах что-то близкое лично ему. У Вас есть главное, что отличает настоящий талант, – внутренняя свобода и независимость, жажда риска и экспериментов", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.

Медведев отметил, что поэт занимается творчеством, не оглядываясь на чужие указания или общепринятые штампы, и всегда выбирает свой путь. Кроме того, премьер отметил благотворительную деятельность Гребенщикова, подчеркнув, что она заслуживает самого глубокого уважения и благодарности.