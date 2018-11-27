В Якутске отменили концерт рэпера Элджея

ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Концерт рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) отменили в Якутске.

Артист находится в туре под названием Notorious Tour (Episode 2). На его официальном сайте указано, что концерт в Якутске должен состояться 28 ноября. Чтобы купить на это мероприятие электронный билет, необходимо пройти по гиперссылке на сайт билетного оператора.

Однако на данном ресурсе указано, что концерт отменен. Причина отмены мероприятия не указана.

В конце октября управление Роспотребнадзора перенаправило в МВД обращение жителя Якутии по поводу татуировок рэпера Элджея. В обращении, как сообщалось на сайте республиканской службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, указывалось, что "многие граждане выражают тревогу по поводу сомнительных текстов исполнителя и его внешнего вида". Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность рэпера.