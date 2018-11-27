С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Премьеру симфонической фантазии "2-12-85-06" к 65-летию известного музыканта, лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова представят во вторник в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Борису Гребенщикову 27 ноября исполняется 65 лет.

Симфоническая фантазия "2-12-85-06" создана на основе почти трех десятков песен Гребенщикова, ее неотъемлемой частью станет звучащий в записи голос музыканта. Автором симфонической фантазии стал московский композитор Алексей Курбатов.

"Хотя Борис Гребенщиков неоднократно говорил о том, что номер "2-12-85-06" придуман им случайно, легенд и мифов вокруг него сложено множество. Среди них есть, например, история о выходе в так называемый "эфир": все, набиравшие эти цифры, будто бы соединялись друг с другом. Достоверность истории проверить сложно, но в том, что для знающих людей эти цифры служат точкой входа в пространство созданных БГ смыслов, — нет никакого сомнения", — говорится в сообщении филармонии.

Художником проекта выступает российский дизайнер Андрей Шелютто: он готовит арт-объект, который станет неотъемлемой частью концепции предстоящего вечера.

Борис Гребенщиков (БГ) — советский и российский поэт и музыкант, лидер рок-группы "Аквариум".