В Большом зале Московской консерватории пройдет вечер памяти Хворостовского

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Концерт "Шедевры камерной музыки", который состоится во вторник в Большом зале Московской консерватории, посвящается памяти Дмитрия Хворостовского, сообщили устроители концерта.
В программу вечера включены произведения камерного репертуара Хворостовского: русские песни и романсы, вокальные циклы русских композиторов.
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