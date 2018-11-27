В Большом зале Московской консерватории пройдет вечер памяти Хворостовского

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Концерт "Шедевры камерной музыки", который состоится во вторник в Большом зале Московской консерватории, посвящается памяти Дмитрия Хворостовского, сообщили устроители концерта.

В проекте "Шедевры камерной музыки" объединятся вместе один из лучших сегодня российских баритонов Василий Ладюк и хранитель культурного фортепианного наследия Александр Гиндин.

В программу вечера включены произведения камерного репертуара Хворостовского: русские песни и романсы, вокальные циклы русских композиторов.

Василий Ладюк считается одним из ведущих баритонов мира. Выпускник Московского хорового училища им. Свешникова и Академии хорового искусства им. Попова, уже в самом начале своего творческого пути он завоевывал награды на престижных международных вокальных конкурсах — им. Франсиско Виньяса в Барселоне, "Опералии" Пласидо Доминго в Мадриде, в Японии в Сидзуоке.

С 2003 года Ладюк – ведущий солист театра "Новая опера", а с 2007 – приглашенный солист Большого театра. География гастролей певца включает выступления на ведущих сценах мира: Парижской опере, Метрополитен-опера, театрах Ла Фениче в Венеции и Лисео в Барселоне и других. В его репертуаре свыше 30 оперных и кантатно – ораториальных партий.

Александр Гиндин является одним из самых востребованных музыкантов современности. В его игре яркость красок сочетается с виртуозным пианизмом, тонкостью и глубоким осмыслением музыки.

Гиндин – художественный руководитель Шведского Королевского фестиваля (Royal Swedish Festival). Пианист успешно гастролирует в лучших залах Великобритании, Германии, Франции Дании, Испании, Италии, США, Японии, Китая, Швеции и других стран.