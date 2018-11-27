Christie's совершил одну из самых важных продаж в мировой истории аукционов

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Картина выдающегося китайского каллиграфа и художника XI века Су Ши ушла с молотка на аукционе Christie's в Гонконге за 463,6 миллиона гонконгских долларов (59,5 миллиона долларов США), сообщается на сайте аукциона. Его эксперты заявили, что это "одна из самых важных работ, когда-либо проданных с молотка в мировой истории".

Картина "Дерево и камень" написана чернилами на свитке и изображает наклоненное дерево без листьев рядом с большим камнем необычной формы. Свиток дополнен иероглифами каллиграфическим почерком, выполненными китайским художником Ми Фэйем.

По словам экспертов Christie's, картина "должна стать одной из самых важных работ, когда-либо проданных на аукционе в мировой истории". Сумма, за которую была продана картина, стала рекордной для аукциона Christie's в Азии.

Су Ши (1037—1101), также известный под псевдонимом Су Дунпо, был выдающимся художником, поэтом, каллиграфом и государственным деятелем эпохи династии Сун.