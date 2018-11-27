В Кремле пройдет гала-концерт "Майя Плисецкая. Посвящение"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Гала-концерт звезд мирового балета "Майя Плисецкая. Посвящение" в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи" пройдет во вторник в Государственном Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба зала.
Концерт приурочен к дню рождения примы-балерины, Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года.
"Почтить память прима-балерины с мировым именем соберутся самые яркие звезды балета и солисты крупнейших театров мира. В программу войдут балетные партии, ставшие визитной карточкой Плисецкой. Во время вечера будут показаны редкие документальные кадры из жизни легендарной балерины", — говорится в сообщении.
В гала-концерте также примут участие молодые одаренные балерины и танцовщики, включая тех, кого особенно выделяла сама Майя Михайловна.
Андрис Лиепа является постоянным организатором и режиссером-постановщиком гала-концертов по всему миру, посвященных творчеству Майи Плисецкой.