В Кремле пройдет гала-концерт "Майя Плисецкая. Посвящение"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Гала-концерт звезд мирового балета "Майя Плисецкая. Посвящение" в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи" пройдет во вторник в Государственном Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба зала.

Концерт приурочен к дню рождения примы-балерины, Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года.

"Почтить память прима-балерины с мировым именем соберутся самые яркие звезды балета и солисты крупнейших театров мира. В программу войдут балетные партии, ставшие визитной карточкой Плисецкой. Во время вечера будут показаны редкие документальные кадры из жизни легендарной балерины", — говорится в сообщении.

С номерами-посвящениями великой приме выступят звезды мирового балета: Илзе Лиепа, Юлия Махалина и Данила Корсунцев, хореограф и друг Майи Плисецкой — Рикардо Кью. Солист Национального балета Испании Серхио Берналь впервые в России исполнит "Болеро" в хореографии Рафаэля Агилара. Специальным гостем программы станет лауреат Эдинбургского фестиваля хореограф Марчелла Солтан (театр "черноеНЕБОбелое").

В гала-концерте также примут участие молодые одаренные балерины и танцовщики, включая тех, кого особенно выделяла сама Майя Михайловна.

Андрис Лиепа является постоянным организатором и режиссером-постановщиком гала-концертов по всему миру, посвященных творчеству Майи Плисецкой.