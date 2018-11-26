"Союзмультфильм" и Россотрудничество покажут в Лондоне "Гофманиаду"

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Киностудия "Союзмультфильм" в рамках проходящей в Великобритании Недели российского кино покажет кукольный фильм "Гофманиада", говорится в переданном в РИА Новости сообщении организаторов показа.

"Двадцать восьмого ноября в Доме российской культуры – представительстве Россотрудничества в Лондоне — состоится показ полнометражного кукольного фильма "Гофманиада" с сессией вопросов и ответов. Картину представит продюсер Юлиана Слащева", — говорится в сообщении.

Кукольный мультфильм "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова по произведениям немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана создавали на студии "Союзмультфильм" около 17 лет. Каждая кукла создана мастерами вручную по эскизам всемирно известного художника Михаила Шемякина, рисункам самого Соколова и Елены Ливановой.

Международная премьера "Гофманиады" прошла в рамках 68-го международного Берлинского кинофестиваля. Мультфильм завоевал призы в номинации "Полнометражный фильм" и "Почетный режиссер" на международном кинофестивале Brasil Stop Motion International Film Festival. Российская премьера прошла в октябре.

На третьей ежегодной Неделе российского кино представлено более 50 фильмов. Фестиваль открылся 25 ноября драмой Авдотьи Смирновой "История одного назначения", в программе также значатся режиссерский дебют Константина Хабенского — военная драма "Собибор", фильм-биография Кирилла Серебренникова "Лето". Закроет неделю кино спортивная драма Данилы Козловского "Тренер". Фестивальная программа запланирована не только для Лондона, российские фильмы смогут посмотреть и жители Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда. Фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на английском языке.