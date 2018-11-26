Путин оценил идею о создании культурно-образовательных центров на базе школ

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. 26 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался идеей кировских властей создавать культурно-образовательные центры для взрослых на базе школ в небольших городах.

Текст стенограммы встречи Путина с губернатором Кировской области Игорем Васильевым опубликован на сайте Кремля.

Васильев рассказал главе государства об идее делать из школ полноценные культурно-образовательные центры с бассейном и концертным залом, где "днём могли бы заниматься дети, а вечером приходить взрослые".

"Идея хорошая, только чтобы не в ущерб детям и общеобразовательному процессу. За этим Вам самому лично нужно будет следить. А так в принципе идея замечательная – родители будут приходить", — сказал президент.