Коммунист, буддист и провокатор: Бернардо Бертолуччи и его лучшие фильмы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Риме на 78-м году жизни скончался режиссер Бернардо Бертолуччи — коммунист, буддист, поклонник Фрейда. Двукратный лауреат "Оскара", общепризнанный классик, Бертолуччи в каждом фильме экспериментировал с жанрами, сюжетом и формой. РИА Новости вспоминает культовые картины великого новатора.

"Конформист", 1970

Свой первый культовый фильм Бертолуччи снял, когда ему не было и тридцати. В то время недоучившегося студента философского факультета, поэта и свежеиспеченного члена компартии Италии интересовало политическое кино. "Конформист" по одноименному роману Альберто Моравиа исследует природу фашизма и мотивацию тех, кто ему служил. В отличие от многих других работ на эту тему, лента Бертолуччи уходит от радикальных высказываний и оценок.

© Maran Film (1970) Кадр из фильма "Конформист" © Maran Film (1970) Кадр из фильма "Конформист"

Режиссер выстраивает сложнейшую композицию вокруг внутренних переживаний героя, чья пассивность и попытки убежать от себя в итоге разрушают личность. "Конформист" произвел ошеломительный эффект не только в Италии, но и в мировом кинематографе. Под влиянием этой картины появились такие классические сегодня психологические драмы, как "Крестный отец" и Апокалипсис сегодня".

"Последнее танго в Париже", 1972

Один из самых скандальных и вызывающих фильмов Бертолуччи запретили в родной Италии и ряде других стран. Эротическую мелодраму о болезненной любовной связи 45-летнего американца и 20-летней парижанки ненавидели и оба исполнителя главных ролей.

© Les Productions Artistes Associés (1972) Кадр из фильма "Последнее танго в Париже" © Les Productions Artistes Associés (1972) Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Марлон Брандо обвинял режиссера в том, что тот слишком обнажил его внутренний мир и не общался с ним 15 лет после съемок. Мария Шнайдер также негативно отзывалась о картине, упрекая Бертолуччи за унизительные сцены. Тем не менее фильм вошел в десятку самых кассовых картин в США за 1973 год, а режиссера выдвинули на "Оскар".

"Двадцатый век", 1976

Доходы от "Последнего танго в Париже" позволили Бертолуччи снять амбициозное кинополотно "Двадцатый век". В оригинале фильм длится пять с половиной часов, но в мировой прокат вышла сокращенная версия на три с половиной часа. Действие эпической саги о борьбе социальных классов в Италии начинается в 1901 году и охватывает половину столетия.

© Artemis Film/Les Productions Artistes Associés/Produzioni Europee Associati (PEA) (1976) Кадр из фильма "Двадцатый век" © Artemis Film/Les Productions Artistes Associés/Produzioni Europee Associati (PEA) (1976) Кадр из фильма "Двадцатый век"

В центре сюжета — внук помещика и сын батрака. Они дружат вопреки условностям, но судьба и исторические события разводят их на полжизни. В главных ролях — Роберт де Ниро и Жерар Депардье. Хотя фильм вызвал неоднозначную реакцию критиков, было немало шума из-за откровенных сцен.

"Последний император", 1987

Своеобразный азиатский вариант "Двадцатого века" Бертолуччи снял после переезда в Англию. "Последний император" основан на реальных событиях — это байопик китайского императора Пу И. Сценарий режиссер написал сам, а консультантом фильма выступил брат Пу И. Это одна из самых титулованных картин мастера.

© AAA Soprofilms (1987) Кадр из фильма "Последний император" © AAA Soprofilms (1987) Кадр из фильма "Последний император"

По-голливудски красивая история жизни и смерти "повелителя миллиарда человек" от сказочного детства в Запретном городе до советского плена и тюрьмы особенно полюбилась американским зрителям. Фильм получил девять "Оскаров" (из них два достались самому Бертолуччи), четыре "Золотых глобуса", премию "Сезар" и даже "Грэмми".

"Мечтатели", 2003

После крупных форм Бертолуччи возвращается к более камерным историям, но даже в статусе мэтра не перестает удивлять и шокировать зрителя. Его предпоследний фильм "Мечтатели" рассказывает о сексуальной революции во Франции. В парижской квартире живут свободолюбивые брат с сестрой, чьи отношения балансируют на грани инцеста, и их новый знакомый — приехавший на стажировку замкнутый американец.

© Fiction Films (2003) Кадр из фильма "Мечтатели" © Fiction Films (2003) Кадр из фильма "Мечтатели"

На фоне студенческих волнений 1968 года герои Бертолуччи дни напролет проводят в кино, спорят об искусстве, любви и политике. Эротические и психологические эксперименты на экране, а также провокационная трактовка образа молодежи 1960-х вновь навлекли на Бертолуччи много критики. Но кажется, режиссера это никогда не огорчало. Он говорил: "Я люблю успех, хотя порой плата за него высока".