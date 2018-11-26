Прощание с диктором Юрием Ковеленовым пройдет в Москве в среду

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прощание с легендарным диктором Центрального телевидения Юрием Ковеленовым, в 1991 году зачитывавшим обращение ГКЧП, пройдет в Москве в среду, его прах будет захоронен на Митинском кладбище, сообщили РИА Новости близкие Ковеленова.

Ковеленов скончался в Москве в возрасте 79 лет, об этом сообщил артист Ефим Шифрин в Instagram.

"Прощание состоится 28 ноября в 14.00 в Большом траурном зале больницы Управления делами президента РФ, улица Маршала Тимошенко, 25. Кремация — на Митинском кладбище", — сказал собеседник агентства.

Юрий Ковеленов был учеником диктора Юрия Левитана, с 1965 по 1995 год работал диктором информационного блока программ "Время" и "Новости". В середине 1970-х годов дебютировал в качестве ведущего телевизионного фестиваля "Песня года". Был одним из авторов программы "Утренняя почта", первый выпуск которой вышел в эфир 7 сентября 1974 года. Вел правительственные концерты в Колонном зале Дома Союзов, Кремлевском дворце съездов, а также парады и демонстрации.

В 1991 году во время августовского путча Юрий Ковеленов читал постановления ГКЧП. В 1993 году состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм "Останкино". В 1995 году диктор покинул Центральное телевидение и занялся бизнесом.