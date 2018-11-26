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Культура

На "русских торгах" в Лондоне выставят картины Айвазовского и Репина

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© Фото : Christie’sЛоты на Русских торгах в ЛондонеЛоты на Русских торгах в Лондоне
© Фото : Christie’s

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Неделя "русских торгов" стартует в Лондоне в понедельник, топ-лотами, как ожидается, станут работы Константина Маковского, Ивана Айвазовского и Ильи Репина. Christie's и Sotheby's на этот раз также приготовили для коллекционеров специальные сюрпризы: на специальных торгах Christie's будут проданы редкие рукописи и книги, а на Sotheby's — личные вещи из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

Сhristie's: Айвазовский и Бакст

Венецианский пейзаж Айвазовского и подборка работ Льва Бакста станут топ-лотами торгов Christie's в понедельник.

"Закат в Венеции" Айвазовского оценивается в 400-600 тысяч фунтов. Картина происходит из собрания Джона Клюге и не появлялась на торгах последние 20 лет. Выручка от ее продажи будет направлена в пользу Колумбийского университета.

Лондон, Великобритания. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Работы Айвазовского и Бакста станут топ-лотами "русских торгов" в Лондоне
Две работы Василия Шухаева — "Автопортрет в сером халате" и "Портрет Веры Шухаевой̆, жены художника" — продаются одним лотом с эстимейтом 300-500 тысяч фунтов. Местонахождение этих картин оставалось до сих пор неизвестным, они происходят из частной французской коллекции. Работу над портретами Шухаев начал в Финляндии, куда перебрался с женой по льду Финского залива в январе 1920 года. Закончил картины он уже в Париже, в 1921 году.

В подборке работ Бакста из собрания семьи Константинович — потомков художника, имеются и эскизы декораций, книжная графика, портреты, обнаженная натура, дизайны текстиля, натуралистические зарисовки и альбом с дизайнами дамских шляпок.

Главным лотом в этой коллекции эксперты аукционного дома называют акварельный эскиз декораций к балету "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля, оценивающийся в 180 — 220 тысяч фунтов.

Такси у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Впервые на торги выставлена работа Бориса Кустодиева 1919 года "Модель", оценивающаяся в 250-350 тысяч фунтов и находившаяся в одной и той же частной коллекции с конца 1930-х годов.

"Пионы" Александра Герасимова оцениваются в 200 — 250 тысяч фунтов, а "Портрет Веры Репиной, жены художника" Ильи Репина выставлен на торги с эстимейтом в 150 — 200 тысяч фунтов.

Альбом с акварелями Владимира Гау оценивается в 80 – 120 тысяч фунтов.

Топ-лотом в секции декоративно-прикладного искусства, как ожидается, станет происходящая из частной испанской коллекции редкая императорская фарфоровая ваза, украшенная портретом императора Австрии Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Ваза — предположительно, самая большая из всех ваз аналогичной формы, произведенных в мастерских Императорского фарфорового завода — оценивается в 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов.

Christie's: редкие книги и рукописи

Редкие русские книги и рукописи, в том числе подарочный экземпляр первого издания "Камня" Осипа Мандельштама с дарственной надписью поэту Вячеславу Иванову, будут выставлены в среду на специальные торги Christie's "Русская литература: первые издания и манускрипты из коллекции Роберта Идена Мартина".

"Аукцион будет посвящен коллекции редких русских книг и рукописей, принадлежавшей американскому юристу, коллекционеру книг Роберту Идену Мартину. На продажу выставляются 228 лотов, относящихся, в основном, к началу XIX — середине XX века", — рассказала РИА Новости представитель Christie's.

Аукционный дом Christie's. Архивное фото
© Фото : предоставлено аукционным домом Christie's
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Экземпляр "Камня" 1913 года оценивается в 60 — 90 тысяч фунтов.

К другим топ-лотам относятся первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, оценивающееся в 50 — 70 тысяч фунтов, и первое отдельное издание первой главы "Евгения Онегина" Александра Пушкина в оригинальной бумажной обложке 1825 года с эстимейтом 25 — 35 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, на торги выставлены первое издание "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского (эстимейт 22 — 30 тысяч фунтов) и первое издание отрывка из романа Льва Толстого "Война и мир" под названием "1805 год" в оригинальной бумажной обложке (15 — 20 тысяч фунтов).

"Появление этой коллекции на рынке — самое выдающееся событие, проходящее вне России со времен аукциона коллекции Сержа Лифаря более 40 лет назад. Это почти наверняка последнее из знаковых собраний такого рода в Америке", — заявил в преддверии торгов глава департамента книг и манускриптов Christie's Свен Бекер.

Sotheby's: Репин и Маковский

Репродукция картины художника Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Вандал объяснил, почему напал на картину Репина в Третьяковке
Топ-лотами торгов Sotheby's заявлены работы Маковского и Репина.

Монументальная картина Маковского "Жмурки" оценивается в 2-3 миллиона фунтов.

"Это, видимо, единственная работа Маковского такого масштаба и такого уровня, остающаяся в частных руках. Остальные хранятся в музеях, в первую очередь, в Третьяковской галерее", — сказал журналистам глава департамента русской живописи Sotheby's Рето Барметтлер.

Портрет Льва Толстого кисти Репина оценивается в 400-600 тысяч фунтов.

"Обратите внимание, написан портрет на линолеуме, если приглядеться, видны клеточки. В 1916 году у художника не было хороших материалов для работы. Эта картина находилась в мексиканской коллекции и нуждалась в серьезной реставрации. Поскольку реставрировать линолеум гораздо тяжелее, чем холст, мы не успели к июньским торгам", — рассказал Барметтлер.

Редкая работа грузинского художника Нико Пиросмани "Грузинка в лечаки", некогда находившаяся в собрании австрийского писателя Стефана Цвейга, оценивается в 500-700 тысяч фунтов.

Sotheby's: Ростропович и Вишневская

Коллекция из более чем 300 предметов искусства, книг и музыкальных инструментов, принадлежавших виолончелисту Мстиславу Ростроповичу и его жене, оперной певице Галине Вишневской, будет выставлена на торги Sotheby's с начальной общей оценочной стоимостью в 3,5 миллиона фунтов.

"На торги выставлены предметы, которые принадлежали лично им (Ростроповичу и Вишневской), с которыми они жили и с которыми у нас связаны воспоминания детства. Мы дорожим этими предметами… но мы будем счастливы, как были бы счастливы они (Ростропович и Вишневская) дать другим людям возможность познакомиться с тем, о чем заботились наши отец и мать", — приводит аукционный дом заявление дочерей музыканта Елены и Ольги Ростропович.

Художник Пабло Пикассо. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Заритовский
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Картина Пикассо ушла торгах Sotheby's почти за 50 миллионов фунтов
В число выставленных предметов входят изготовленные на заказ в Италии обеденные столы с изображениями соловья и виолончели и инициалами Ростороповича и Вишневской, а также виолончели XVII и XVIII веков, принадлежавшие знаменитому музыканту.

В 2007 году российский предприниматель Алишер Усманов выкупил с аукциона Sotheby's продававшуюся тогда часть коллекции предметов искусства и инструментов Ростроповича и Вишневской, передав ее российскому государству.

"Мы очень рады тому, что Ольга и Елена попросили нас продать личную коллекцию родителей. У нас сложились долгие отношения с ними. Семья продала в 2007 году коллекцию русского искусства, которая в результате обрела дом в Константиновском дворце в России", — заявила директор международного департамента Sotheby's по русскому искусству Джо Викери.

Macdougall's: Кончаловский и Репин

Аукцион. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Картина Кончаловского станет топ-лотом торгов MacDougall's в Лондоне
Картина Петра Кончаловского "Игра на бильярде. Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский" станет топ-лотом торгов аукционного дома MacDougall's, специализирующегося на русском искусстве.

Торги состоятся в среду.

По словам главы аукционного дома Уильяма Макдугалла, работа Кончаловского, датируемая 1918 годом, оценивается в 1,5 — 2 миллиона фунтов. Работу отличает хороший провенанс: она происходит из одной из ведущих европейских коллекций русского искусства. Кроме того, картина никогда не выставлялась на торги.

Еще одним важным лотом обещает стать "Сад Гесперид" Бориса Анисфельда, находившаяся в не менее известной коллекции. Символистская композиция оценивается в 300 — 400 тысяч фунтов.

"Портрет скрипачки Сесиль Хансен" кисти Репина выставлена с эстимейтом 400-600 тысяч фунтов, ранее работа находилась в коллекции дочери художника.

Кроме того, на торгах представлены произведения Исаака Левитана, Константина Коровина, Бориса Григорьева, Натальи Гончаровой, Игоря Грабаря, Юрия Пименова и Ильи Кабакова.

Bonhams: Фешин и Айвазовский

Торги на аукционе Sotheby's. Архивное фото
© AFP 2018 / Anthony Wallace
На русских торгах Sotheby's продали картину кисти Фешина за 3,6 млн фунтов
Работы Василия Рождественского, Айвазовского и Николая Фешина заявлены главными лотами торгов Bonhams в среду.

Пейзаж Фешина "Деревья у воды" оценивается в 100 — 150 тысяч фунтов и, хотя не датирован, имеет хороший провенанс: он сначала находился в коллекции дочери художника Ии, а потом хранился в галерее Форреста Фенна в Санта-Фе, где его и приобрел нынешний владелец.

"Натюрморт с глиняным кувшином" Николая Рождественского оценивается в 150-200 тысяч фунтов. Картина была написана в 1921 году и, как отмечают эксперты аукционного дома, относится к важному, переходному периоду в творчестве художника.

"Кораблекрушение у скалистого побережья" Айвазовского выставлено на торги с эстимейтом в 150-200 тысяч фунтов. Работа подписана и датирована 1872 годом.

Серебряный с эмалью поднос для визиток 1900 года — один из топ-лотов в секции декоративного искусства и оценивается в 200-300 тысяч фунтов стерлингов.

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