Российские театры представят спектакли в рамках "Русских сезонов" в Милане

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Подготовленная петербургским Александринским театром программа спектаклей пройдет с 26 ноября по 2 декабря на сцене легендарного театра Пикколо ди Милано в рамках проекта "Русские сезоны".

Итальянскому зрителю представят современный срез искусства русского драматического театра.

В Милане покажут три спектакля Александринского театра: "Ваш Гоголь. Последний монолог" в постановке Валерия Фокина, "По ту сторону занавеса" — радикальное переосмысление Андрием Жолдаком чеховских "Трех сестер", и работу молодого режиссера Антона Оконешникова по поэме Александра Блока "Двенадцать". В программу включен также спектакль театра имени Вахтангова "Евгений Онегин" в постановке Римаса Туминаса.

Кроме того, в Милане пройдут мастер-классы и лекции для профессионалов и любителей театрального искусства.

"В рамках проекта "Русские сезоны" в Милане мы сочли очень важным показать произведения русской классики в современном и достаточно неожиданном сценическом решении", — сказал Фокин накануне выступления в Италии.

Четыре спектакля четырех очень разных авторов позволят по-новому увидеть творчество Пушкина, Гоголя, Чехова и Блока.

Режиссер подчеркнул, что очень рад, что "Русские сезоны" драматического театра пройдут на прославленной сцене театра Пиккало ди Милано, одного из лучших театров мира.

"Проект "Русские сезоны", в котором нашли свое отражение глубинные культурные связи между нашими странами, предоставляет зрителю и профессиональному сообществу прекрасную возможность для сравнения между современными постановками, в которых переосмысливаются произведения великой русской театральной и литературной классической традиции", — сказал директор театра Пикколо ди Милано — театра Европы Серджио Эскобар.