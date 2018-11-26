Мультфильм "Ральф против интернета" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский анимационный фильм "Ральф против интернета" возглавил российский прокат в выходные, его кассовые сборы составили 400,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
На втором месте — лидер прошлой недели, фильм Дэвида Цейтса "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", собравший за уикенд около 289 миллионов рублей (сборы за две недели — более 1,3 миллиарда рублей).
На четвертом месте — новинка проката, британский фильм Стива Маккуина "Вдовы", сборы которого составили 40 миллионов рублей.
Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка — фантастический триллер Ли Уоннелла "Апгрейд" со сборами в 30,9 миллиона рублей за уикенд.