Новосибирский театр "Глобус" заявил о несогласии с увольнением директора

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Коллектив новосибирского молодежного театра "Глобус" заявил о несогласии с решением уволить директора театра Елену Алябьеву и просит объяснить причины. В то же время представитель новосибирского Минкультуры заявил РИА Новости, что Алябьева не уволена и находится на больничном.

"Сегодня на общем собрании коллектива театра "Глобус" было объявлено об увольнении директора Елены Владимировны Алябьевой и о замене ее кандидатурой некоего В. Старкова. Решение принято министерством культуры, при этом от официальных заявлений представители министерства отказались. Официальных документов об увольнении также не предоставлено", — говорится в сообщении на сайте театра.

Коллектив театра "Глобус" решил направить коллективные письма в защиту директора на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сегея Меняйло, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и председателя комитета Госдумы РФ по культуре Елены Ямпольской.

В тексте опубликованного на сайте театра письма говорится, что коллектив выражает категорическое несогласие с планируемым увольнением директора, просит объяснить причины, а также правомерность назначения на этот пост человека, не имеющего отношения к сфере культуры. В театре считают, что такое решение "ставит по угрозу развитие культуры города и области".

В свою очередь представитель Минкультуры Новосибирской области заявил РИА Новости, что директор театра Алябьева не уволена, продолжает исполнять свои обязанности, а в данный момент находится на больничном.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" — один из старейших театров Новосибирска. Он регулярно становится участником и организатором значимых фестивалей и культурный акций, стал номинантом фестиваля "Золотая маска-2019". Елена Алябьева руководит театром с 2014 года, а до этого была первым замдиректора. Виктор Старков получил специальность политолога. Был первым секретарем регионального отделения политической организации "Рабочая партия России", депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от партии ЛДПР. В 2009 году участвовал в выборах мэра Новосибирска от ЛДПР.