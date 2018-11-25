Афины предложили провести Год культуры между Россией и Грецией

АФИНЫ, 25 ноя — РИА Новости. Визит премьер-министра Греции в Россию позволит улучшить отношения между двумя странами, в Афинах думают сделать следующий год Годом культуры между РФ и Грецией, заявил первый замминистра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос в интервью информационному порталу News 24/7, текст которого поступил в РИА Новости из греческого МИД.

Катрунгалос является сопредседателем российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Ее заседание состоится в Москве 5-6 декабря перед визитом в Россию премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, намеченным на 7 декабря.

"Греция страна мирная, которая системно проводит многомерную внешнюю политику, основанную на уважении и равенстве между государствами. Россия — это страна, с которой у нас традиционно дружеские связи и общие исторические и культурные традиции. К тому же, мы отмечаем в этом году 190-летие наших дипломатических отношений. На заседании межправительственной комиссии мы подпишем соглашения, касающиеся экономического и институционального сотрудничества двух стран и рассмотрим дальнейшие пути сотрудничества в сфере торговли и инвестиций", — сказал Катрунгалос.

На вопрос, означает ли предстоящий визит премьера Греции в Москву и планируемая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным нормализацию отношений, Катрунгалос сказал, что "мимолетное облако прошло над нашими традиционно хорошими отношениями".

Летом отношения двух стран осложнились из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Через месяц МИД России объявил о зеркальных ответных мерах.

"Сейчас два лидера обсудят, по сути, шаги по дальнейшему улучшению отношений между двумя государствами, особенно на уровне двусторонних экономических отношений и контактов двух народов. Мы думаем сделать 2019 год Годом культуры между Грецией и Россией", — сказал первый замглавы МИД Греции.