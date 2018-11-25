Афины предложили провести Год культуры между Россией и Грецией

АФИНЫ, 25 ноя — РИА Новости. Визит премьер-министра Греции в Россию позволит улучшить отношения между двумя странами, в Афинах думают сделать следующий год Годом культуры между РФ и Грецией, заявил первый замминистра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос в интервью информационному порталу News 24/7, текст которого поступил в РИА Новости из греческого МИД.
"Греция страна мирная, которая системно проводит многомерную внешнюю политику, основанную на уважении и равенстве между государствами. Россия — это страна, с которой у нас традиционно дружеские связи и общие исторические и культурные традиции. К тому же, мы отмечаем в этом году 190-летие наших дипломатических отношений. На заседании межправительственной комиссии мы подпишем соглашения, касающиеся экономического и институционального сотрудничества двух стран и рассмотрим дальнейшие пути сотрудничества в сфере торговли и инвестиций", — сказал Катрунгалос.
На вопрос, означает ли предстоящий визит премьера Греции в Москву и планируемая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным нормализацию отношений, Катрунгалос сказал, что "мимолетное облако прошло над нашими традиционно хорошими отношениями".
"Сейчас два лидера обсудят, по сути, шаги по дальнейшему улучшению отношений между двумя государствами, особенно на уровне двусторонних экономических отношений и контактов двух народов. Мы думаем сделать 2019 год Годом культуры между Грецией и Россией", — сказал первый замглавы МИД Греции.