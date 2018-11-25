Прощание с театральным критиком Инной Вишневской пройдет в Москве 26 ноября

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Прощание с театральным критиком Инной Вишневской, скончавшейся на 94-м году жизни, состоится в Москве в понедельник 26 ноября, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Выдающийся российский театральный критик Вишневская скончалась в пятницу после продолжительной болезни. С 1978 по 2012 годы она преподавала в ГИТИСе.

"Инна Вишневская будет захоронена на Востряковском кладбище, рядом с мужем", — сказал Заславский.

По его словам, прощание состоится в морге на улице Россолимо в понедельник, после чего на Николо-Архангельском кладбище пройдет кремация, а позже прах будет захоронен на Востряковском кладбище.

Инна Люциановна Вишневская родилась в апреле 1925 года, она одна из старейших представителей своего цеха, выдающийся театральный критик, доктор наук, профессор.

Инна Вишневская — известный лектор и публицист, автор более 10 книг об отечественном театре, русской классической и советской драматургии, автор более 1000 статей в различных жанрах в ведущих литературных и театральных периодических изданиях. Сферой ее научных интересов были классическая и современная драматургия, история русского сценического искусства и театральная критика, классическая и современная литература.