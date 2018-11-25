Количество желающих посмотреть выставку Куинджи в Третьяковке возросло

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Количество желающих посетить ретроспективную выставку Архипа Куинджи в Третьяковской галерее сильно возросло, в воскресенье проход был бесплатным в рамках акции "Культурный марафон", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Акция "Культурный марафон", организованная благотворительным фондом "Система" при поддержке Минкультуры РФ, проходит 24 и 25 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Калининграде. Как сообщают очевидцы, к зданию Инженерного корпуса, где размещена выставка Куинджи, выстроилась очередь.

"Количество желающих сильно возросло, но пропускная способность этой выставки ограничена", — сказали в музее.

В выставку Куинджи входят более чем 180 произведений из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана и Белоруссии. Последний раз подобная выставка Куинджи проходила в галерее в 1992 году.