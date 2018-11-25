Сергей Безруков рассказал о новорожденном сыне

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков поделился в Instagram подробностями рождения сына.
Актер рассказал, что роды состоялись в Москве и прошли удачно.
"Вес 3.630… Рост 53 см!", — написал он.
По словам Безрукова, его супруга Анна Матисон чувствует себя хорошо.
Он сообщил, что новорожденного мальчика решили назвать Степаном в честь прадедушки.
Четвертого июля 2016 года у Сергея Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Мария.
В мае 2018 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка. О рождении сына стало известно двадцать четвертого ноября.