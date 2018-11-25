Сергей Безруков рассказал о новорожденном сыне

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков поделился в Instagram подробностями рождения сына.

Актер рассказал, что роды состоялись в Москве и прошли удачно.

"Вес 3.630… Рост 53 см!", — написал он.

По словам Безрукова, его супруга Анна Матисон чувствует себя хорошо.

Он сообщил, что новорожденного мальчика решили назвать Степаном в честь прадедушки.

Актер также поблагодарил всех за поздравления.

Четвертого июля 2016 года у Сергея Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Мария.

В мае 2018 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка. О рождении сына стало известно двадцать четвертого ноября.