"Я люблю тебя, Россия": Наталия Орейро сняла клип в Балашихе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уругвайская певица Наталия Орейро снялась в клипе в подмосковной Балашихе, сообщил канал "360".

Песню "В Россию с любовью" артистка исполнила на трех языках: русском, испанском и английском. Однако на русском прозвучали лишь несколько фраз: "в Россию с любовью", "праздник приходит", "я ваша Наташа", "я люблю тебя, Россия".

По сюжету, отмечает телеканал, в 90-е российской глубинке есть село "Орейрово", где три девушки мечтают быть похожими на своего кумира Орейро. Одна из фанаток написала письмо певице, после чего та действительно приезжает в село и устраивает девичник, танцует и фотографируется на фоне ковра на стене — символе ушедшей эпохи.

Позже фанатки и исполнительница решают устроить в глубинке новогоднюю вечеринку, украшают зал в местном Дворце культуры, наряжают елку и зовут местных жителей. По информации "360", все роли в клипе исполняли балашихинцы.

"В Россию с любовью" — не первое произведение Орейро, в котором певица поет по-русски. Летом она снялась в клипе "Объединенные судьбой", приуроченном к чемпионату мира по футболу 2018. Помимо этого, исполнительница признавалась, что любит русские детские песни.