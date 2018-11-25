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Культура

В Минске пройдет финал международного конкурса "Детское Евровидение-2018"

(обновлено: 00:33 25.11.2018)
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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкМинск. Архивное фотоМинск. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Представители 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2018", который состоится в воскресенье в столице Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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На "Детском Евровидении" в Минске "победит сильнейший", заявил Лукашенко
Площадкой для его проведения станет спорткомплекс "Минск-Арена", где "Детское Евровидение" уже проходило в 2010 году.

Увидеть шоу вживую смогут около 15 тысяч зрителей. По данным организаторов конкурса с белорусской стороны, билеты на главное шоу "Детского Евровидения" в Минске были раскуплены еще в октябре.

Финал стартует в 18.00 по минскому времени (совпадает с мск). Помимо национальных вещателей стран-участниц конкурса, прямую трансляцию песенного форума будет также вести официальный сайт "Детского Евровидения".

От Австралии до Уэльса

Кадр из видео к песне Анны Филипчук Непобедимы для конкурса Детское Евровидение-2018
© Академия Популярной Музыки Игоря Крутого
Российская участница представила песню для Детского Евровидения — 2018
В "Детском Евровидении-2018" принимают участие 20 стран — рекордное число за всю его историю с 2003 года. Это Австралия, Албания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Украина и Уэльс. Причем в нынешнем году на конкурсе дебютируют исполнители из Казахстана и Уэльса, ранее представители этих стран в "Детском Евровидении" не участвовали.

Согласно жеребьевке, первой в финале споет юная артистка из Украины Дарина Красновецкая с песней Say love, последней выступит полячка Роксана Вегиель с песней Anyone I want to be. Представитель страны-хозяйки конкурса Даниэль Ястремский с композицией Time выступит под номером восемь.

Сцена конкурса Детское Евровидение. Архивное фото
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
Украина приедет на детское Евровидение, несмотря на денежные трудности
Исполнительница из России Анна Филипчук в финале выйдет на сцену пятой с песней Unbreakable ("Непобедимы") Тараса Демчука. Филипчук — выпускница Академии популярной музыки Игоря Крутого, она родом из Барнаула.

По словам артистки из РФ, песня "Непобедимы" рассказывает о любви, дружбе и силе духа. Филипчук призналась, что на "Детском Евровидении" для нее главное — передать смысл композиции, заложенный в нее автором. "Я считаю, это основное, что должен уметь артист. Даже если публика не понимает языка, на котором ты поешь", — отмечала Филипчук в разговоре с журналистами.

Голосовать за свою страну можно

Болельщики во время конкурса Детское Евровидение. Архивное фото
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Рекордное число стран подтвердило участие в детском "Евровидении-2018"
В нынешнем году Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение оставить в силе механизм голосования на "Детском Евровидении", введенный в 2017 году. Тогда победителя конкурса, который проходил в Грузии, выбирали по новым правилам — по сумме оценок профессионального жюри и онлайн-голосования телезрителей. До этого оценка телезрителей складывалась по результатам телефонного или смс-голосования. Причем голосовать за представителя своей страны было нельзя, но теперь это ограничение снято.

Зрительское голосование на сайте "Детского Евровидения" стартовало 23 ноября и продлится вплоть до начала финального концерта 25 ноября. Затем, после живого выступления всех конкурсантов, возможность проголосовать снова станет доступной, но только на 15 минут. Результаты зрительского голосования будут суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из 20 стран, участвующих в конкурсе, — и таким образом определится триумфатор этого года.

При этом, по правилам голосования, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе и представителя своей страны.

Вид на город Сочи. Архивное фото
© Fotolia / D1974
В Сочи заявили о готовности принять "Детское Евровидение" в 2019 году
Шоу-продюсер, супервайзер детского конкурса Йон Ола Санд с учетом введенного в интернете голосования констатировал "огромный интерес не только со стороны стран-участниц, но и со всего мира". "В прошлом году 300 тысяч голосов пришло со всего мира, даже из таких далеких стран, как Китай, Южная Америка и другие. Мы думаем, что у нас хорошая система голосования. Мы делаем это второй раз и вполне уверены, что победитель будет выбран правильно", — сказал супервайзер во время онлайн-конференции на сайте Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании), которая занимается подготовкой детского конкурса в этом году.

За несколько дней до финала с участниками "Детского Евровидения-2018" в своей минской резиденции встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал, что в конкурсе "победит только сильнейший", поскольку республика отличается "своей честностью и справедливостью". При этом Лукашенко заверил, что даже если не сможет лично посетить финал в "Минск-Арене", все равно все увидит.

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