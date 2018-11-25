МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Представители 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2018", который состоится в воскресенье в столице Белоруссии.
Увидеть шоу вживую смогут около 15 тысяч зрителей. По данным организаторов конкурса с белорусской стороны, билеты на главное шоу "Детского Евровидения" в Минске были раскуплены еще в октябре.
Финал стартует в 18.00 по минскому времени (совпадает с мск). Помимо национальных вещателей стран-участниц конкурса, прямую трансляцию песенного форума будет также вести официальный сайт "Детского Евровидения".
От Австралии до Уэльса
Согласно жеребьевке, первой в финале споет юная артистка из Украины Дарина Красновецкая с песней Say love, последней выступит полячка Роксана Вегиель с песней Anyone I want to be. Представитель страны-хозяйки конкурса Даниэль Ястремский с композицией Time выступит под номером восемь.
По словам артистки из РФ, песня "Непобедимы" рассказывает о любви, дружбе и силе духа. Филипчук призналась, что на "Детском Евровидении" для нее главное — передать смысл композиции, заложенный в нее автором. "Я считаю, это основное, что должен уметь артист. Даже если публика не понимает языка, на котором ты поешь", — отмечала Филипчук в разговоре с журналистами.
Голосовать за свою страну можно
Зрительское голосование на сайте "Детского Евровидения" стартовало 23 ноября и продлится вплоть до начала финального концерта 25 ноября. Затем, после живого выступления всех конкурсантов, возможность проголосовать снова станет доступной, но только на 15 минут. Результаты зрительского голосования будут суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из 20 стран, участвующих в конкурсе, — и таким образом определится триумфатор этого года.
При этом, по правилам голосования, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе и представителя своей страны.
За несколько дней до финала с участниками "Детского Евровидения-2018" в своей минской резиденции встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал, что в конкурсе "победит только сильнейший", поскольку республика отличается "своей честностью и справедливостью". При этом Лукашенко заверил, что даже если не сможет лично посетить финал в "Минск-Арене", все равно все увидит.