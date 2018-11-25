"Снимки из космоса — подделка НАСА": почему люди верят в плоскую Землю

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. На фестивале науки и технологий "Политех 360" в Москве представили документальный фильм "За изгибом", рассказывающий об Обществе плоской Земли — стремительно расширяющейся в последние годы организации, члены которой верят, что наша планета плоская, и пытаются это доказать. После показа зрители обсудили с учеными, откуда в современном мире берутся последователи таких теорий.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Политех 360" Кадр из фильма "За изгибом" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Политех 360" Кадр из фильма "За изгибом"

Всего за три года (с 2015-го) количество видео по запросу "плоская Земля" выросло с 50 тысяч до нескольких миллионов. У лидера плоскоземельцев и главного героя фильма "За изгибом" американца Марка Сарджента — около 70 тысяч подписчиков на YouTube. Всего его ролики собрали уже более 14 миллионов просмотров.

Из небольшого сообщества маргиналов, над которыми потешались американские комики и телеведущие, объединение быстро выросло в сплоченную организацию со своими международными конференциями, каналами связи, рекламной продукцией, шоу, знаменитостями и даже сайтами знакомств.

О плоскоземельцах много говорят в западных СМИ, но гораздо меньше знают в России. Однако это не значит, что их нет даже среди ваших знакомых, уверен антрополог Никита Петров.

"Речь идет о феномене, связанном с недоверием к рациональному мышлению. Я знаю таких людей, их очень много. Все мы с вами были плоскоземельцами 700 лет назад. Даже сегодня в регионах, где почти нет интернета, возможно, велик процент таких людей, просто мы о них не слышим".

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Политех 360" Кадр из фильма "За изгибом" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Политех 360" Кадр из фильма "За изгибом"

Истории зрителей подтверждают это. Несмотря на смех в зале во время просмотра, выяснилось, что у кого-то в плоскую Землю верит близкий друг, а кто-то признался, что и сам — сторонник теории. Психолог Владимир Спиридонов отмечает, что это не связано с низким уровнем образования или недостатком интеллекта.

"Психологи последние лет пятнадцать изучают рациональность человеческого мышления. В истоке этих исследований была идея, что чем человек умнее и образованнее, тем рациональнее. Ничего подобного. Все гораздо сложнее. Рациональность — отдельный кусочек нашего сознания, и с ней надо отдельно работать, изучать, развивать", — объясняет специалист.

Тем не менее большинство последователей теории плоской Земли в фильме верят в конспирологию. По их мнению, скрывать от широких масс "правду" о том, что планета не круглая и не вращается вокруг Солнца, выгодно разным группам. Кто-то обвиняет власти, кто-то — масонов или Ротшильдов, и почти все негативно высказываются о НАСА.

Навязчивый поиск заговора объясняется высоким уровнем недоверия к любым фактам на фоне "фейковых новостей", распространяемым в соцсетях, и авторы фильма, очевидно, относятся к своим героям с пониманием.

"Герои картины показаны с большой симпатией, а не как фрики. На фоне НАСА вдруг возникают люди с очень чистой мотивацией. Это объясняет, почему они нравятся многим. Конечно, идея не очень удачная — она откровенно идиотская. Если бы они выбрали теорию о рептилоидах или что-то менее очевидное, не так сильно противоречащее ЕГЭ, может, им было бы проще", — рассуждает ученый.

При таком недоверии к традиционной науке плоскоземельцы тем не менее стараются подражать ученым. Проводят собственные эксперименты, заимствуют научные методы, выстраивая доказательную базу своей теории, отмечает Никита Петров.

"Интересно, что у приверженцев этой идеи все построено на научной концепции. Они устраивают конференции, приводят систему доказательств, знания и поиска. У них возникает ощущение, что они занимаются настоящей наукой, поэтому можно ставить себя наравне с учеными, считать равноправной группой, которая пытается доказать истину", — объясняет антрополог.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Политех 360" Кадр из фильма "За изгибом" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Политех 360" Кадр из фильма "За изгибом"

В арсенале Марка Сарджента и его последователей — аргументы из серии "если земля не плоская, мы бы с нее свалились" или "вон, Сиэтл через реку — если бы Земля была круглая, мы бы его не видели из-за закругления", "фотографии из космоса — подделка НАСА", "гравитация — миф системы образования".

Казалось бы, такая "истина" не выдерживает никакой критики и должна разбиться о первое же столкновение с реальной наукой. Тем не менее с каждым проваленным экспериментом плоскоземельцы находят все более изощренные объяснения и лишь сильнее сплачиваются против невидимых сил, скрывающих "правду".

"Количество технических ошибок, совершаемых героями фильма, зашкаливает. У нас за это бьют по рукам студентов первого курса. Обратите внимание, как ведут себя эти люди, когда получают факты, не подтверждающие их теорию плоской земли. Скажем, гироскоп или лазер ведут себя так, как будто земля круглая. Появляется факт, который прямо опровергает их убеждения. Но это ни к чему не приводит, кроме переинтерпретации", — отмечает Владимир Спиридонов.

Пока инженеры-самоучки ставят опыты, народные умельцы мастерят модели плоской Земли (кружок под куполом, над которым по кругу вращаются огоньки — Луна и Солнце) и продают их за тысячи долларов. Антрополог Никита Петров отмечает, что плоскоземельцы — полноценная субкультура. У них даже есть свое приветствие — "Оставайся в плоскости" (Stay flat) и рука, согнутая горизонтально параллельно груди. В целом в организации царит атмосфера братства и взаимной поддержки.

"Очень позитивные, никого не обижают, любят друг друга, маечки изготавливают — это хороший бизнес. Главное, что их держит вместе, — скептицизм и харизма Марка. Это буквально сказка — есть герой и есть антагонист. Общество плоской Земли — больше чем конспирологическая группка", — полагает Никита Петров.

Авторы фильма предлагают свое объяснение, почему их герои такие: до вступления в ряды плоскоземельцев многие из них были изгоями, так или иначе отверженными обществом. Эти люди думали, что с ними что-то не так, а когда им предложили модель, в которой со всем миром что-то не так, они ухватились за эту идею. Несмотря на привлекательность такого личностного реванша, массовое распространение этой теории не грозит, считает Андрей Кожанов.

"Я думаю, опасности нет. Возьмите уфологов, сколько лет они уже работают, причем очень успешно, с их точки зрения: есть видео "вскрытия" инопланетян в YouTube, люди, которые были "похищены", "вернулись", "родили", и масса других "доказательств". Почему уфология при этом не угрожает современной науке? Потому что научные границы никогда не будут этими людьми прорваны", — уверен социолог.



