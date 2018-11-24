Кубанский казачий хор с грандиозным успехом выступил в Афинах

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости. Перекрестный Год туризма Россия — Греция завершился в пятницу большим концертом в Афинах с участием Государственного академического кубанского казачьего хора и известных греческих исполнителей.

Выступление Кубанского казачьего хора греческие зрители встретили овациями, бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Хор исполнил кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, песни на стихи русских и украинских поэтов. Особенно тепло зрители встретили "Сиртаки" и "Бузуки" — весь зал аплодировал стоя. Во время исполнения "Бузуки" к российским артистам присоединились греческие.

Казаки вышли в зал и там устроили пляски со зрителями, что вызвало смех и оживление в зале. Концерт прошел с грандиозным успехом и завершился после полуночи.

На заключительном мероприятии Года туризма присутствовали министр туризма Греции Елена Кундура и посол России в Афинах Андрей Маслов, который зачитал приветствие министра культуры России Владимира Мединского.

"За минувший год было организовано и проведено несколько десятков мероприятий, среди которых — культурно-просветительские акции, проекты в сфере событийного, гастрономического и паломнического туризма, ряд деловых встреч и профессиональных форумов. Также нам удалось выстроить диалог на межрегиональном уровне, заложив прочный фундамент для продолжения сотрудничества и по окончании года туризма", — говорится в приветствии министра.

"Символично, что его ярким и красивым завершением станет выступление крупнейшего народного коллектива Краснодарского края — Кубанского казачьего хора", — отметил Мединский.

Зрители очень тепло отзывались о выступлении казаков.

"Великолепно! Исключительно! Нам очень понравилось! Пусть приезжают еще!" — ответили несколько греков на вопрос о выступлениях российских артистов.

Один из зрителей сказал, что ему больше всего понравилось выступление солистки Софьи Бовтун, исполнившей "Спи, Исусе, спи", "Колокольный звон". "Великолепный голос. Меня потрясло, как она пела", — сказал он.