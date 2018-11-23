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Культура

Полиция намерена завести дело о подмене картин Малевича и Поповой

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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкВыставка Казимир Малевич. Архивное фотоВыставка Казимир Малевич. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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РОСТОВ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция намерена провести еще одну экспертизу картин знаменитых авангардистов Казимира Малевича и Любови Поповой из фонда Ростовского музея-заповедника, которые уже признаны подделками, чтобы возбудить уголовное дело о пропаже подлинников, сообщил журналистам начальник УМВД по Ростовскому району Олег Егоров.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В музее в Ярославской области картины авангардистов заменили на подделки
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку из-за двух поддельных предметов в коллекции музея. Речь идет о картинах "Самовар" Казимира Малевича и "Беспредметная композиция" Любови Поповой. То, что работы поддельны, стало известно в 2017 году, когда проводилась экспертиза музейной коллекции авангарда.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Затребованы результаты научных исследований, проведен опрос сотрудников музея, руководство музея. В настоящее время решается вопрос о проведении экспертизы обеих картин в рамках уголовно-процессуального законодательства. Как только они будут сделаны и дадут нам определенные результаты, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. До этого периода уголовное дело возбудить мы, к сожалению, не можем", — рассказал Егоров.

По его словам, хотя уже несколько экспертиз признали картины подделками, полиция не может возбудить дело, поскольку исследования были сделаны до начала полицейской проверки. "Это не очень долго, но очень затратно. Будем сейчас изыскивать средства, направлять запрос в МВД", — отметил Егоров.

Картины. Архивное фото
© Fotolia / polydsign
Во французском музее пионера фовизма половина картин оказалась подделкой
Директор музея Наталья Каровская на пресс-конференции отметила, что уже точно известно, где находятся оригиналы работ: "Самовар" — в Нью-Йоркском музее современного искусства (МоМА), а "Беспредметная композиция" — в Музее современного искусства в Салониках. Как рассказал замдиректора музея Сергей Сазонов, на сайте МоМА под фотографией работы Малевича есть информация, что в 1922 году "Самовар" поступил в Ростовский музей, а в 1972 году он был продан на аукционе Sotheby's. Что происходило с картиной в этот промежуток времени, на сайте музея не указано, отметил Сазонов.

"Когда мы убедились в том, что у нас такая ситуация, первое, конечно, что мы сделали, написали письмо в министерство культуры, нашему учредителю. Также направили очень короткие письма в МоМА и в Салоники, от моего имени, как бы директору от директора, уведомляя, что произошла такая история, и мы готовы к сотрудничеству по выяснению всех обстоятельств", — рассказала Каровская, уточнив, что письма были направлены по электронной почте.

Картина. Архивное фото
© РИА Новости
Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой, сообщили СМИ
МоМА, по ее словам, так и не вышел на связь, а с Салониками удалось связаться. Замдиректора ездил туда и видел картину. По его словам, она очень отличается от подделки. "Мы очень надеемся, что МоМА, один из самых крупных музеев мира, дорожит своей репутацией и понимает, что мы преследуем не корыстные цели, а возвращение вещи российскому государству, которому она принадлежит", — заявила Каровская. Она выразила надежду, что процесс переговоров будет "творческим, профессиональным и… на базе этики международного союза музеев". "Нам бы не хотелось доводить до каких-то изъятий", — отметила она.

Сазонов подчеркнул, что история с пропажей подлинника Поповой для музея – "особый случай". "Дело в том, что Любовь Попова была замужем за сотрудником нашего музея Борисом Эдингом, его картины представлены на выставке. Они жили в Ростове, у них родился ребенок, Эдинг умер в 1919 году от тифа. Мы знаем, что Любовь Попова пережила его ненадолго, у этой семьи трагическая история. Попова для нас не чужой человек, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта работа сюда вернулась", — пояснил замдиректора.

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