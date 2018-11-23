Полиция намерена завести дело о подмене картин Малевича и Поповой

РОСТОВ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция намерена провести еще одну экспертизу картин знаменитых авангардистов Казимира Малевича и Любови Поповой из фонда Ростовского музея-заповедника, которые уже признаны подделками, чтобы возбудить уголовное дело о пропаже подлинников, сообщил журналистам начальник УМВД по Ростовскому району Олег Егоров.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Затребованы результаты научных исследований, проведен опрос сотрудников музея, руководство музея. В настоящее время решается вопрос о проведении экспертизы обеих картин в рамках уголовно-процессуального законодательства. Как только они будут сделаны и дадут нам определенные результаты, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. До этого периода уголовное дело возбудить мы, к сожалению, не можем", — рассказал Егоров.
По его словам, хотя уже несколько экспертиз признали картины подделками, полиция не может возбудить дело, поскольку исследования были сделаны до начала полицейской проверки. "Это не очень долго, но очень затратно. Будем сейчас изыскивать средства, направлять запрос в МВД", — отметил Егоров.
"Когда мы убедились в том, что у нас такая ситуация, первое, конечно, что мы сделали, написали письмо в министерство культуры, нашему учредителю. Также направили очень короткие письма в МоМА и в Салоники, от моего имени, как бы директору от директора, уведомляя, что произошла такая история, и мы готовы к сотрудничеству по выяснению всех обстоятельств", — рассказала Каровская, уточнив, что письма были направлены по электронной почте.
Сазонов подчеркнул, что история с пропажей подлинника Поповой для музея – "особый случай". "Дело в том, что Любовь Попова была замужем за сотрудником нашего музея Борисом Эдингом, его картины представлены на выставке. Они жили в Ростове, у них родился ребенок, Эдинг умер в 1919 году от тифа. Мы знаем, что Любовь Попова пережила его ненадолго, у этой семьи трагическая история. Попова для нас не чужой человек, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта работа сюда вернулась", — пояснил замдиректора.