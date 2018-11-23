Группа по культуре Госсовета намерена повысить доступность школ искусств

ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по культуре президиума Госсовета выступила с инициативой о повышении доступности учреждений культуры и школ искусств для россиян, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Сама группа инициировала уточнения методики подсчета, потому что действительно такой показатель очень объемный, и его нужно насытить конкретными качественными показателями", — сообщила Голодец журналистам по итогам заседания президиума Госсовета.

Она надеется, что деятельность рабочей группы привлечет большое число людей в культурные центры и школы искусств.

"Мы сегодня говорили о том, что очень важно, чтобы расширить эту тему для учета детей: сколько детей имеют возможность учиться в детских школах искусств, сколько детей имеют доступность посещать кружки. Причем речь идет, конечно, о бесплатном образовании в сфере культуры: художественные школы, музыкальные школы, хореографические студии", — подчеркнула вице-премьер.

"Вот этому в программе уделено особое внимание, и мы сделаем такие подпункты, которые нацелены именно на эту тему. Сегодня, например, тема детских школ, она обсуждалась в нашей подгруппе совершенно отдельно", — отметила Голодец.