Умер автор слов "Прощания славянки" Аркадий Федотов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки", сообщается на сайте Министерства культуры Хабаровского края.

Федотову было 88 лет.

"Его стихи, ставшие песней "Над Амуром белым парусом", надолго останутся в сердцах жителей Хабаровска и Хабаровского края", — отмечается в сообщении.

Федотов писал слова песен на музыку дальневосточных композиторов и прославился благодаря тексту марша "Прощание славянки". Кроме того, посвященная 110-летию Хабаровска песня "Где шумит седой Амур", написанная Федотовым в соавторстве с Матвеем Журавлевым, вошла в золотой фонд местного радио и телевидения.

Первая книга стихов поэта "Пора багульника" была издана в 1991 году. Спустя шесть лет Федотов стал членом Союза российских писателей.

Прощание с поэтом состоится 26 ноября.