Голодец рассказала о ходе реставрации поврежденной картины Репина

Место, где висела повреждения картина И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 годав Третьяковской галерее. Архивное фото

Место, где висела повреждения картина И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 годав Третьяковской галерее. Архивное фото

ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Реставраторы не дают конкретных сроков возвращения в Третьяковскую галерею картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую в мае этого года повредил вандал, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Она отметила, что картина реставрируется сейчас не за государственные деньги, а на средства частного инвестора. По ее словам, "акт вандализма просто ужасающий по своей глубине".

"И пока нам реставраторы не дали точную дату, когда она вернется", — сказала Голодец журналистам, отвечая на вопрос о сроках возврата шедевра Репина.

Она отметила, что работа над восстановлением произведения искусства не займет много лет.

"В результатах уверенность есть, но нужна очень тщательная, кропотливая работа", — подчеркнула вице-премьер.

Вечером 25 мая перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция переквалифицировала дело Подпорина с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия), теперь ему грозит до шести лет заключения. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а потому картина оскорбляет чувства верующих.