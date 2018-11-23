Сказку "Маленький Принц" перевели на один из дагестанских языков

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Поэтесса из Дагестана Нурьяна Арсланова перевела книгу известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький Принц" на один из дагестанских языков — кумыкский; презентация произведения состоялась в пятницу в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале.

По словам самой Арслановой, с выбором произведения для перевода "помогло сердце".

"Это выбор моего сердца. Первые читатели моей работы остались довольны, многие благодарят меня в социальных сетях. Это придает мне уверенности и вселяет надежду на то, что книга найдет своего читателя", — сказала она.

Автор перевода добавила, что книга появится в книжных магазинах уже на следующей неделе. Первый тираж составил порядка тысячи экземпляров.

Кумыкский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Носителями языка являются кумыки — один из коренных народов Дагестана. Общее число проживающих в республике кумыков составляет около 450 тысяч.

Другие новости региона читайте здесь >>