Лещенко заступился за рэпера Хаски

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал ситуацию с задержанием рэпера Хаски.

Лещенко признался, что слышал о задержании "краем уха", но считает случившееся неправильным.

"Я слышал краем уха (новость об аресте рэпера Хаски — Прим. ред.), но сам факт вмешательства в искусство силовых структур я считаю, что это беспрецедентный случай и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь", — заявил артист.

По словам певца, подобные ситуации напоминают советскую цензуру.

"Мы ведь это уже проходили, просто раньше все это было на уровне худсоветов. Но надо посмотреть, может это (задержание рэпера — Прим. ред.) единичный случай, но если это становится тенденцией, то это ужасно" — заключил он.

Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на припаркованной машине перед клубом. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. Суд арестовал его на 12 суток за мелкое хулиганство и на трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По другому делу об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпера признали невиновным.