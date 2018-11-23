Совфед одобрил закон о налоговых льготах для меценатов

Сотрудники у здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве. Архивное фото

Сотрудники у здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о налоговых льготах меценатам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.

Документ предоставляет регионам право увеличить максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ, предоставляемого гражданам-меценатам, до 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

Льгота предоставляется, если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае предоставления им такой поддержки для формирования целевого капитала.

При этом регионы будут вправе установить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету в таком размере.

Сейчас гражданам, жертвующим деньги некоммерческим организациям в области культуры, предоставляется вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.