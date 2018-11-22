Организатор рассказал о выставке работ Фриды Кало и Диего Риверы в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний" покажет более 90 произведений, созданных всемирно известной супружеской четой, она станет значимым и резонансным проектом, заявил РИА Новости председатель правления культурно–исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Выставка откроется в столичном ЦВЗ "Манеж" 21 декабря и продлится до 12 марта 2019 года. Затем экспозиция отправится в Санкт-Петербург, в Музей Фаберже, где продлится с апреля по май.

"Этот проект для Музея Фаберже является продолжением серии выставок ведущих художников ХХ века. Проведенная в 2016 году в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге выставка живописи Фриды Кало превзошла все наши ожидания по популярности не только у петербургского, но и у российского зрителя. Поэтому первый в России масштабный показ работ сразу двух этих великих мексиканских художников в Москве, безусловно, станет значимым и резонансным проектом", — сказал Воронченко.

Он отметил, что выставка будет сопровождаться образовательно-просветительской программой. "Мы постараемся учесть интересы самой широкой аудитории, познакомим город не только с творчеством Фриды и Диего, но и с мексиканской культурой в целом, с ее историей, кухней, музыкой и языком", — добавил Воронченко.

Основу экспозиции составят работы из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений Кало и Риверы. Кроме того, будут представлены живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи "Арвил" (Мексика, США), ранее не выставлявшиеся в России произведения из ГМИИ имени Пушкина, а также не публиковавшиеся ранее документы из российских государственных архивов.

В экспозицию войдут как ранние работы Кало, опирающиеся на традиции европейского портретного искусства эпохи Ренессанса, так и произведения периода расцвета ее таланта. Ключевыми работами Кало являются ее автопортреты. Зрители, в частности, увидят одну из самых известных работ – "Сломанную колонну", а также "Автопортрет с обезьянкой".

На выставке можно проследить все этапы творчества супруга Фриды, живописца Диего Риверы – от увлечения постимпрессионизмом и кубизмом до реализма. Ривера неоднократно бывал в СССР и подарил стране Советов несколько своих работ — на выставке покажут наиболее значимые из них, например, картину "Славная победа" из собрания ГМИИ, которую в 1955 году он передал в дар Союзу художников. Также среди работ Риверы будут показаны так называемые "русские рисунки", сделанные им во время второго визита в СССР в 1956 году.

Дополнят экспозицию документальные фильмы о жизни и творчестве художников, фотографии из архива, снятые отцом Фриды фотографом Гильермо Кало, и работы выдающегося американского фотографа Николаса Мьюрея, который с 30-х по 40-е годы был другом, доверенным лицом и возлюбленным Фриды.

Выставка организована культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером выставки.