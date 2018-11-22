В Вологодской области построят новый культурно-досуговый центр

ВОЛОГДА, 22 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новый культурно-досуговый центр построят в Нюксенице Вологодской области в 2020 году, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Местный центр культурного развития, где работает 12 творческих коллективов, расположен в устаревшем деревянном здании 1960 года постройки и находится в аварийном состоянии. Сейчас в нем очень холодно. Зрительный зал маленький — на 230 человек. На концерты приходится ставить дополнительные скамейки и стулья. В доме культуры занимаются более 400 жителей села Нюксеница от 4 до 82 лет", — сказал Кувшинников.

По его словам, на встрече с жителями райцентра на вопрос "Ремонтировать или строить?" нюксяне единогласно поддержали второй вариант.

"Мы договорились с компанией "Газпром трансгаз Ухта" о выделении 174,6 миллионов рублей на строительство нового современного культурно-досугового центра. При этом вложения из районного бюджета составят всего одну десятую процента. Считаю, что вместе мы должны построить современный объект. Район этого достоин", — убежден глава региона.

Проект предусматривает строительство современного двухэтажного здания на месте прежнего, которое снесут. В новом корпусе будет зрительный зал на 300 мест с большой сценой, а также видеозал, гримерки и костюмерные, клубные и кружковые помещения, административные кабинеты. Экстерьер украсят современные фасады с витражами, а рядом оборудуют парковку.

Новые площади позволят разместить под одной крышей не только коллективы дома культуры, но и районную библиотеку, детскую музыкальную школу, краеведческий музей и ЗАГС. Подвальные помещения займет архив.

"Нужно также благоустроить территорию: замостить и осветить площадь, поставить скамейки, спроектировать уличную сцену. Для этого я готов выделить соответствующее финансирование из областного бюджета", — подчеркнул губернатор.

Главе района до конца января следующего года поручено разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы, а до 15 июля 2020 — вместе с областным Департаментом культуры и туризма обеспечить строительство объекта.