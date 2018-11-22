МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущий, продюсер, режиссер и музыкант Валдис Пельш не госпитализирован, а проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, сообщил РИА Новости его концертный директор Табриз Шахиди.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пельша якобы экстренно госпитализировали в Москве.

"Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Как обычно, перед длительными командировками (накануне восхождения на "Эверест" Валдис также проходил обследование) телеведущий проходит полное плановое обследование, так называемый "полный чекап", — сказал Шахиди.

Эту информацию подтвердил РИА Новости и источник в команде шоумена.

"У него обследование перед экспедицией", — сказал собеседник агентства.

Пельш 27 ноября отправляется в Антарктиду, чтобы снять документальный фильм к 200-летнему юбилею ее открытия, который будут отмечать в 2020 году.