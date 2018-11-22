В Красноярске открыли мемориальную доску в честь Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Мемориальную доску в годовщину смерти выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского открыли на доме в Красноярске, где он жил, сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона.

Уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Одна капсула с частью его праха захоронена в Москве, вторая заложена в основание мемориального комплекса в Красноярске. Именем Хворостовского назван красноярский театр оперы и балета, где он начинал карьеру, музыкальная школа, самолет.

"Мемориальная доска торжественно открыта сегодня. Она установлена на доме по адресу проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 55 в Красноярске. Завтра планируется презентация памятной доски на Красноярском педагогическом колледже №1", — сказал собеседник агентства.

В четверг вечером в память о Хворостовском состоится благотворительный концерт-посвящение в государственном театре оперы и балета. Будут исполнены лучшие произведения, которые исполнял певец.